Kütahya\'da Ortaokul Müdür Yardımcısı Bıçaklandı

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Kütahya'da ortaokulda görevli müdür yardımcısı, bir öğrencisinin yakını tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Linyit Ortaokulu'na gelen öğrencinin kardeşi M.K. ile Müdür Yardımcısı Ali Ertaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Ertaş'ı kolundan bıçakladı. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli M.K. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA