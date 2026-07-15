Kütahya'da alevler 11 paçalı güvercini telef etti - Son Dakika
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Kütahya'da alevler 11 paçalı güvercini telef etti

Kütahya\'da alevler 11 paçalı güvercini telef etti
15.07.2026 17:53  Güncelleme: 18:00
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Kütahya'da demir yolu geçidi yakınında çıkan ot yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir güvercin kulübesine sıçradı. Sahiplerinin tüm çabalarına rağmen 11 paçalı güvercin kurtarılamayarak telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da demir yolu geçidi yakınında çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek güvercin kulübesine sıçradı. Kulübede bulunan 11 paçalı güvercin, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki hemzemin demir yolu geçidi yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kentin birçok noktasını yoğun duman ve is kokusu kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasında kalan güvercin kulübesindeki paçalı güvercinleri kurtarmak isteyen sahipleri, kulübenin kapılarını açmaya çalıştı. Ancak yangının kısa sürede kulübeyi sarması nedeniyle içeride bulunan 11 güvercin telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Uzun yıllardır özenle bakılan paçalı güvercinlerden geriye küle dönen kulübe kaldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da alevler 11 paçalı güvercini telef etti - Son Dakika

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