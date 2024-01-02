Kütahya\'da Porselen Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri kısa sürede tahliye edildi. Yaklaşık 15 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangın mahalline gelen Kütahya Valisi Musa Işın, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA