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Kütahya'da Porselen Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Porselen Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Fabrika işçileri güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Ölen veya yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya\'da Porselen Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
02.01.2024 - 10:44,
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Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri kısa sürede tahliye edildi. Yaklaşık 15 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangın mahalline gelen Kütahya Valisi Musa Işın, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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