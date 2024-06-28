Kütahya\'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'ndeki samanlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, samanlıktan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kütahya İtfaiyesi ekipleri alevlere müdahale etti. Bu arada, samanlık çevresindeki ahırda bulunan hayvanlar mahalle sakinleri tarafından tahliye edildi.

Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü, yangın ölen ya da yaralanan olmazken, yüzlerce saman balyası zarar gördü. Samanlık çevresindeki ahırda bulunan hayvanlar mahalle sakinleri tarafından taliye edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA