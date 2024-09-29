Kütahya\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca ve 17 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçu şüphelisi İ.K isimli şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplamda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca,17 adet şarjör ve 668 adet silah parçası ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan İ. K ve İ.M. adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KÜTAHYA