Kütahya'da Silahlı Olay: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Silahlı Olay: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya\'da Silahlı Olay: Bir Kişi Yaralandı
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Kütahya'da ormanlık alanda bacağından yaralanan F.K., hastaneye kaldırıldı; bir kişi yakalandı.

Kütahya'da ormanlık alanda silahla bacağından yaralanan 24 yaşındaki F.K. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu Sokak'taki müze yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.K., arkadaşlarının çağrısı üzerine bölgeye geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan olayda F.K.'nin bacağına silahla ateş edildi.

Silah seslerinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar olay yerine yönelirken yerde yaralı genci gördü. Vatandaşlardan birinin yaptığı tampon müdahalesiyle kanaması kontrol altına alınan F.K. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. F.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında bir kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Silahlı Olay: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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