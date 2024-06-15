Kütahya'da Termal Havuzda Çocuk Boğuldu

Kütahya'nın Yoncalı Mahallesi'ndeki termal havuza düşen çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, aile fertleriyle birlikte kaplıca giden 5 yaşındaki Ali Eyman Erez, düştüğü havuzdan baygın vaziyette çıkartıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay mahalline sağlık ekibi sevk edildi.
Ali Eymen Erez, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA
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