Kütahya\'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akkent Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan otomobil ile hafif ticari araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, belirtilmeyen üç kişi yaralandı. Yarılılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA