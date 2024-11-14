Kütahya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dün gece bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. yönetimindeki 20 R 8744 plakalı minibüs, Hisarcık- Gediz karayolu Dereköy Yunus Emre Mahallesinde, Ali K. yönetimindeki 43 RU 642 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali K. yolcular Seher K., Müberra K. ve Hatice Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan Bayram Ö., ambulansla Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ağır yaralı otomobil sürücüsü Ali K.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KÜTAHYA