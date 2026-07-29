Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı
Kütahya merkezli operasyonda 24 şüpheli yakalandı, soruşturma devam ediyor.
Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Gediz'de 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aynı olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik farklı illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda da 12 şüphelinin yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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