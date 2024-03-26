Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Nevruz kutlamasında 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir araç takibe alındı ve şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin suçu inkar etmeleri üzerine, telefonları çalan polisler müştekileri şubeye davet etti. Tutuklanan şüphelilerin suç kayıtlarının çoğunun hırsızlık olduğu belirlendi.