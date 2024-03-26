Narkotik yakalamalarının hız kesmeden devam ettiği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 8 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı.
Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri oluşturdukları uygulama noktasında art arda gelen iki aracı durdurdu. Araç içinde bulunan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. isimli şahısların üzerinde ve araç içinde yapılan aramada 4.4 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve payp ele geçirildi.
Şüpheli şahıslardan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerden S.D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Tunceli'de düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlı olduklarını belirtti.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 22 cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu. Şüpheliler tutuklandı.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında Serdar Alp'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin suç kayıtlarının çoğunun hırsızlık olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yapılan Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir araç takibe alındı ve şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin suçu inkar etmeleri üzerine, telefonları çalan polisler müştekileri şubeye davet etti. Tutuklanan şüphelilerin suç kayıtlarının çoğunun hırsızlık olduğu belirlendi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır çarpıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybetti, 3 tır şoförü de yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır karıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem aldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sinop'ta bulunan bir bungalov ev atölyesi yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Düzce'de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Güldere köyünde meydana geldi. Sürücü ve yanında bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine kapanırken, araç kaldırıldıktan sonra yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'nin Güldere köyünde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan bir otomobil, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapandıktan sonra normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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