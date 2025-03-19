Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Uyuşturucu ticaretiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı, 1.020 gram kokain ele geçirildi.

19.03.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K ve K.K., takibe alınarak yakalandı. Yapılan kontrollerde şüpheli şahıslardan, bin 20 gram taş kokain, 3,54 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:17:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.