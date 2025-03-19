Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K ve K.K., takibe alınarak yakalandı. Yapılan kontrollerde şüpheli şahıslardan, bin 20 gram taş kokain, 3,54 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA