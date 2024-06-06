Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce G.E. (23) isimli şahsa yönelik uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan çalışma çerçevesinde uyuşturucu satışı yaptığı kullanıcı şahıslardan değişik tarihlerde, 0,44 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza ve 20 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Şüpheli şahıs G.E. ile uyuşturucu ticaretinde kendisine aracılık yaptığı tespit edilen A.K.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA