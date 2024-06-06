Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerden birine ait olduğu belirlenen metamfetamin, sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

06.06.2024 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce G.E. (23) isimli şahsa yönelik uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan çalışma çerçevesinde uyuşturucu satışı yaptığı kullanıcı şahıslardan değişik tarihlerde, 0,44 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza ve 20 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Şüpheli şahıs G.E. ile uyuşturucu ticaretinde kendisine aracılık yaptığı tespit edilen A.K.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
22:18 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile daha iyi yönetir Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile daha iyi yönetir
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement