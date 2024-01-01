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Kütahya'da yapılan operasyonda 76 şahıs ve 40 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Kütahya'da yapılan operasyonda 76 şahıs ve 40 araç kontrol edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 76 şahıs, 40 araç ile 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, çevreye rahatsızlık veren 7 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Kütahya\'da yapılan operasyonda 76 şahıs ve 40 araç kontrol edildi
01.01.2024 - 08:44,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 76 şahıs, 40 araç ile 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, Andız Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Ziraat Mahallesi ve Vefa Mahallelerinde 9 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 76 şahıs, 40 araç ile 10 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Çevreye rahatsızlık vermekten 7 şahsa idari yaptırım uygulandı. 2 adet kesici alet ele geçirilen şahıslara idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yapılan operasyonda 76 şahıs ve 40 araç kontrol edildi - Son Dakika


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