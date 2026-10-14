Kütahya'da zincirleme kazada otomobilde sıkışan 1 kişi yaralandı, itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kütahya'da zincirleme kazada otomobilde sıkışan 1 kişi yaralandı, itfaiye kurtardı

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Kütahya\'da zincirleme kazada otomobilde sıkışan 1 kişi yaralandı, itfaiye kurtardı
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunda tır, otomobil ve açık kasa kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da tır, otomobil ve açık kasa kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu üzerinde tren garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 ABF 336 plakalı tırın önünde bulunan araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya tırın yanı sıra 06 DIB 152 plakalı otomobil ve bir açık kasa kamyonet de karıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil iki aracın arasında kaldı. Ön ve arka bölümlerinde ağır hasar oluşan otomobilin sürücüsü H.O., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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