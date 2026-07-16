Emet\'te arazi yangını: 2 dönüm alan zarar gördü

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 2 dönüm otluk alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kırgıl köyü Taş Köprü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA