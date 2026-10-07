Kütahya Gediz'de samanlık ve hayvan damı yangını 1 kişiyi öldürdü, 5 hayvanı telef etti - Son Dakika
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Kütahya Gediz'de samanlık ve hayvan damı yangını 1 kişiyi öldürdü, 5 hayvanı telef etti

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Kütahya Gediz\'de samanlık ve hayvan damı yangını 1 kişiyi öldürdü, 5 hayvanı telef etti
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyü Hamtepe mevkiindeki samanlık ve hayvan damında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 hayvan telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişinin cansız bedeni otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 hayvanda telef oldu.

Olay, Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyünün Hamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D.'ye ait olduğu öğrenilen samanlık ve hayvan damında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm samanlığı ve hayvan damını sardı. Yangın sırasında bölgede bulunan 76 yaşındaki H.D., hızla yayılan alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Alevlerin tesiri altındaki tesiste bulunan 5 hayvanın da telef olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki detaylı incelemelerinin ardından H.D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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