Kütahya Simav'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki Büşra Şen hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Simav'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki Büşra Şen hayatını kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanıp takla atması sonucu araçtan fırlayan 21 yaşındaki Büşra Şen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan sürücü M.A. hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin uçuruma yuvarlanarak takla atması sonucu 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Öreğler Dağı ormanlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki otomobil, Simav Dağı'nda seyir halindeyken sürücünün yolu şaşırması sonucu Öreğler Dağı ormanlık alana girdi. Dik bir yokuştan çıkmaya çalışan otomobil, yokuşu aşamayınca geri geri kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, uçuruma yuvarlanarak takla attı. Kaza sırasında araçtan fırlayan 21 yaşındaki Büşra Şen, başını kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büşra Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kütahya, Simav, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Simav'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki Büşra Şen hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
16:37
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 18:53:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya Simav'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki Büşra Şen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement