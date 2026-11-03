Kütahya Tavşanlı\'da minibüs akülü engelli aracına arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüsün akülü engelli aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çardaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki 43 ACN 911 plakalı minibüs, Çardaklı istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halindeyken, İ.B. yönetimindeki akülü engelli aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü engelli araç sürücüsü İ.B. yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.