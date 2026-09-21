Kütahya Tavşanlı'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

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Kütahya Tavşanlı\'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı-Harmancık karayolunda otomobilin 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine seyir halinde olan A.T.S. yönetimindeki 43 U 9685 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen R.U. idaresindeki 43 AHT 488 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü R.U. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.U. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA
Mustafa Kalemli Devlet HastanesiHarmancık3. SayfaTavşanlıOtomobilKütahyaGüncelKazaSon Dakika

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