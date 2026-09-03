Kütahya Vefa Mahallesi'nde tren yolu yakınında çok sayıda leylek ölü bulundu
Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde tren yolu yakınında çok sayıda leyleğin ölü bulunması endişe yarattı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede elektrik hatlarının bulunduğu da görüldü.
Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde tren yolu yakınında çok sayıda leyleğin ölü bulunduğu görüldü.
Kütahya Vefa Mahallesi'nde tren yolu çevresinde bulunan bölgede çok sayıda leyleğin telef olduğu fark edildi. Bölgede elektrik hatlarının da bulunduğu görüldü. Leyleklerin ölüm nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ölümlerin neden kaynaklandığının belirlenmesi için yapılacak incelemelerin sonucu bekleniyor. Bölgede görülen leylek ölümleri vatandaşların dikkatini çekti.
Kaynak: İHA
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