Kütahya Vefa Mahallesi\'nde tren yolu yakınında çok sayıda leylek ölü bulundu

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde tren yolu yakınında çok sayıda leyleğin ölü bulunduğu görüldü.

Kütahya Vefa Mahallesi'nde tren yolu çevresinde bulunan bölgede çok sayıda leyleğin telef olduğu fark edildi. Bölgede elektrik hatlarının da bulunduğu görüldü. Leyleklerin ölüm nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ölümlerin neden kaynaklandığının belirlenmesi için yapılacak incelemelerin sonucu bekleniyor. Bölgede görülen leylek ölümleri vatandaşların dikkatini çekti.