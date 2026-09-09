Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi - Son Dakika
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Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi

Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi
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Konya’da doğum günü kutlamasında yakılan meşale otomobilin kaputuna zarar verdi.

Konya'da doğum günü kutlamasında yakılan meşale otomobilin kaputuna zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da doğum günü kutlaması yaptığı tahmin edilen kızlar tarafından doğum günü pastasının yanında yakılmak istenen meşalelerden biri ters tutuldu. Ters yakılan meşalenin alevleri kısa süre içerisinde otomobilin kaputuna doğru yöneldi. Alevlerin kaputa temas etmesi sonucu aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olayın ardından otomobilin sahibi M.Ç., aracında meydana gelen zarar nedeniyle şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kızların meşale yakmaya çalışması ve meşalenin parlayarak otomobile zarar vermesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

Doğum Günü, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi - Son Dakika

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