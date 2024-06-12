Kuveyt'te çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kuveyt'te çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

Kuveyt'in Mangaf bölgesinde bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, binanın sahibi ile işçilerin çalıştığı firma sahibi gözaltına alındı.

12.06.2024 12:04
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Kuveyt'te bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

Kuveyt'in Mangaf bölgesinde 6 katlı bir binada yerel saatle saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre bir firmada çalışan yaklaşık 160 kişinin yaşadığı binada meydana gelen yangın nedeniyle 41 kişi öldü, en az 40 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının gece yarısı çıkması nedeniyle binadaki çok sayıda kişinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanlığı binanın sahibi ile işçilerin çalıştığı firma sahibinin gözaltına alınması için polise talimat verdi. - KUVEYT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuveyt'te çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı - Son Dakika

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