Kuyu-27 Operasyonu: 34 Şüpheliden 32'si Tutuklandı - Son Dakika
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Kuyu-27 Operasyonu: 34 Şüpheliden 32'si Tutuklandı

Antalya merkezli operasyonda 34 şahıstan 32'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

24.09.2024 17:22
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Antalya merkezli 'Kuyu-27' operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 32'si tutuklandı

ANTALYA - Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kuyu-27' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-27" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp etme, ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edilerek adli mercilere sevk edilen 34 şüpheliden 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 32 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyu-27 Operasyonu: 34 Şüpheliden 32'si Tutuklandı - Son Dakika

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