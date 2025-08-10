Kuyucak\'ta Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışmalar sonucunda 5 şüpheli yakalanırken, 4 çalıntı motosiklet de ele geçirildi.
Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarına yönelik yürütülen soruşturmada, hırsızlık olaylarının faili oldukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
