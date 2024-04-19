Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi
GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.
Olayın ardından başlatılan çalışmayı kısa sürede sonuçlandıran Giresun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak, olayda kullanılan tüfekle çalınan 4.5 kilogram altını ele geçirdi.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bulancak ilçemizde gerçekleşen kuyumcu soygununda olayı gerçekleştiren şahıslar ile gasp edilen altınlar adliye, emniyet, jandarma teşkilatlarımızın kararlı ve titiz saha çalışmaları neticesinde kısa sürede bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı olarak Giresun'un huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E., Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?