Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi

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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygununda 3 şüpheli gözaltına alındı ve çalınan 4.5 kilo altın ile olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri kısa sürede başarılı bir çalışma gerçekleştirerek şüphelileri yakaladı ve altınları buldu. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, Giresun'un huzuru için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

19.04.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan altınlar da ele geçirildi.

Olayın ardından başlatılan çalışmayı kısa sürede sonuçlandıran Giresun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak, olayda kullanılan tüfekle çalınan 4.5 kilogram altını ele geçirdi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bulancak ilçemizde gerçekleşen kuyumcu soygununda olayı gerçekleştiren şahıslar ile gasp edilen altınlar adliye, emniyet, jandarma teşkilatlarımızın kararlı ve titiz saha çalışmaları neticesinde kısa sürede bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı olarak Giresun'un huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcu soygununda çalınan 4.5 kilo altınla olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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