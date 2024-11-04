Kuzeninin adresini vermediği için başından vuruldu, kurtulmak için ölü taklidi yaptı...Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kuzeninin adresini vermediği için başından vuruldu, kurtulmak için ölü taklidi yaptı...Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kuzeninin adresini vermediği için başından vuruldu, kurtulmak için ölü taklidi yaptı.

04.11.2024 18:43
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Kuzeninin adresini vermediği için başından vuruldu, kurtulmak için ölü taklidi yaptı...Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da husumetlileri tarafından aranan kuzeninin adresini vermeyince başından vurulan ve kurtulmak için ölü taklidi yapan adam, hastanedeki bir aylık yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, olaya karışanların akraba oldukları öğrenildi.

Olay, 18 Şubat günü Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi Şehit Sadık Erişen Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Alper Aşma sosyal medya üzerinden E.S. ve onun kuzeni F.S. ile tartışarak hakaret etti. Peşine düştükleri Aşma'nın yaşadığı yeri ve telefon numarasını öğrenmek isteyen F.S. ile E.S., kuzeni Savaş Koç'a ulaştı. F.S. ile E.S., Koç'a Aşma'yı öldürmek için aradıklarını ve adresini öğrenmek istediklerini söyledi. Kuzeninin adresini vermeyen Koç, F.S. ve E.S. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine saldırganlar, iş yerini basarak Koç'u silahla başından vurdu. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Koç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan kısa bir süre sonra yakalanan zanlılardan F.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir aylık yaşam savaşını kazanan Savaş Koç ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Zanlı E.S. ile F.S.'nin Savaş Koç'un teyzesinin çocukları olduğu, aranan Alper Aşma'nın da saldırganların akrabası olduğu öğrenildi. Olaya karışan kişilerin daha önce aralarında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Saldırıya uğradıktan sonra ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyleyen Savaş Koç, başına isabet eden kurşun nedeniyle günlük yaşamda zorlandığını ifade etti. Sağlık problemleriyle mücadele ettiğini dile getiren Savaş Koç ve avukatı Ali Erdem Gündoğan, sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını talep etti.

"Benden kuzenimin numarasını ve adresini istediler"

Yaşadığı saldırıyı anlatan Savaş Koç, "Benim olayla bir ilgim yok. Saldırganlar iş yerime geldi, benden kuzenimin numarasını ve adresini istediler. 'Onunla işimiz var, vuracağız' dediler. Ben de böyle bir şeyi kabul etmediğimi belirterek, adresi bilmediğimi söyledim. Ardından bana 'O zaman sen bizimle geleceksin' diyerek arabalarına çağırdılar. Bunu da kabul etmedim. Köşeye çekip bana ateş ettiler ama silah tutukluk yaptı. O sırada ben de kendi aracıma koştum ve kendimi savunmak için silahımı çıkarmak istedim. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Karşımdakileri korkutmak istedim. O sırada saldırganlardan biri beni tuttu, diğeri de kafama ateş etti" dedi.

"Beni tekrar vurmamaları için ölü taklidi yaptım"

Ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyleyen Koç, "Yere düştüm, bilincim açıktı ama beni tekrar vurmamaları için ölü taklidi yaptım. Orada yaşanan her şeyi duydum. Beni ambulansla hastaneye götürdüler. Kuzenimle onu arayan kişiler daha önce sosyal medyadan tartışmış, birbirlerine hakaret etmiş. Hastanede bir ay tedavi gördüm, ameliyat oldum. Kafatası kemiklerim alındı. İkisinden de şikayetçiyim. Hak etikleri cezayı almalarını istiyorum. Adalete güveniyorum. O an gözümün önünden ailem ve çocuklarım geçti. Çok kötü hissetmiştim" ifadelerini kullandı.

"İtirazımız dosyanın öldürmeye teşebbüsten yapılması"

Davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan ise, davanın 'öldürmeye teşebbüs' yerine 'tasarlayarak öldürme' suçundan yürütülmesi gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Olayla ilgili 'öldürmeye teşebbüsten' dava açıldı. Geçtiğimiz hafta ikinci yargılama oldu. Ateş eden kişi tutuklu. Hala araştırmalar yapılıyor. Elimizdeki görüntüleri dosyaya sunduk. Dosya hala bilirkişi incelemesinde. İtirazımız dosyanın öldürmeye teşebbüsten yapılması. Burada tasarlayarak öldürme durumu var. Saldırganlar bir gün önceden bir araya gelmiş ve olayı planlamış. İki saldırgan için de ağırlaştırılmış müebbet hapis talebimiz var."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzeninin adresini vermediği için başından vuruldu, kurtulmak için ölü taklidi yaptı...Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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