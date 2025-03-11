Kuzey Denizi'nde Gemiler Çarpıştı: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Kuzey Denizi'nde Gemiler Çarpıştı: 1 Gözaltı

İngiltere'de petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışmasında 1 kişi gözaltına alındı.

11.03.2025 19:06
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İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısındaki Kuzey Denizi'nde dün petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin Doğu Yorkshire kıyısı açıklarında Kuzey Denizi'nde MV Stena Immaculate adlı petrol tankeri ile Solong adlı yük gemisinin dün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 59 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Polis, şüphelinin ağır ihmal sonucu adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Başmüfettiş Craig Nicholson yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir çalışma yürütüldü ve ne olduğunu anlamak, etkilenen herkese destek sağlamak için ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şüpheli şu anda gözaltında tutulmakta olup, soruşturmalar devam ediyor. Olayın tüm koşullarını ortaya çıkarmak için olaya karışan herkesle görüşmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaza sonrası petrol tankerinde çıkan yangın söndürülürken, yük gemisi Solong'daki yangın devam ediyor. Yetkililer, daha önce her iki gemideki tüm mürettebatın sağ olarak kurtarıldığını açıklasa da İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Mike Kane, Avam Kamarasına yaptığı açıklamada, yük gemisi Solong'da bulunan 14 mürettebattan 13'ünün kurtarıldığını, 1 mürettebattan haber alınamadığını ve öldüğünün varsayıldığını ifade etmişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Denizi'nde Gemiler Çarpıştı: 1 Gözaltı - Son Dakika

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