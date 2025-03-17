Kuzey Makedonya'da Yangın Sonrası Protestolar ve Saldırılar - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Yangın Sonrası Protestolar ve Saldırılar

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrindeki gece kulübü yangınının ardından protestolar sürerken, yangında hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen gösterilerde gece kulübü sahibine ait kafeye saldırıldı. Hükümet 7 günlük ulusal yas ilan etti.

17.03.2025 22:58
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Kuzey Makedonya'da çıkan yangında 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün sahibine ait kafeye saldırı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Koçani şehrinde 59 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından protestolar devam ediyor. Kuzey Makedonya hükümetinin 7 günlük ulusal yas ilan ettiği trajedinin ardından Koçani sakinleri, bugün günün erken saatlerinden itibaren adalet arayışıyla sokağa döküldü. Yerel basında yer alan haberlere göre "Katiller" sloganı atan bir grup, Koçani Belediyesi binasına zarar verdi. Ardından söz konusu gece kulübünün sahibine ait olduğu iddia edilen bir kafe, göstericiler tarafından taşlandı.

Yetkililer, yangına ilişkin 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ise yangında yaralanan 150 kişiden 45'inin durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

"Toplu katliam"

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Koçani'de yaşanan trajediyi "toplu katliam" olarak nitelendirdi. Gece kulübüne verilen çalışma ruhsatının yasa dışı olduğuna dikkat çeken Mickoski, "Görünüşe göre kimse işini yapmamış" dedi.

Mickoski, "Söz konusu kim olursa olsun, hangi milletten, hangi partiden olursa olsun merhamet etmeyeceğiz. Bu bir toplu katliam. Birileri para ve yolsuzluk için bunun yapılmasına izin verdi" dedi.

Belediye başkanı istifa etti

Kuzey Makedonya hükümetinin 7 günlük ulusal yas ilan ettiği trajedinin ardından Koçani Belediye Başkanı Lyupço Papazov istifa etmişti. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

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