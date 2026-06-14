Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza
14.06.2026 23:46
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Hafriyat kamyonunun damperi tabela çarptı, yol trafiğe kapandı, sonra yeniden açıldı.

Kuzey Maramara Otoyolu'nda hafriyat kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı. Dorse takla atarken, tabela parçaları yola düştü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HHC 954 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi gösterge tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse ters takla atarken, tabela parçalanarak yola düştü. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine tfaiye, acil sağlık, jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipler güvenlik önlemi alırken, kaza da ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Devrilen tabela vinçle yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza - Son Dakika

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