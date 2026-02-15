Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bariyerlere çarparak alev alan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Yasin Çelik'in cenazesi defnedildi.
Olay, dün Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karasu Gişelerinde meydana geldi. Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere sapladı. Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Yasin Çelik'in (32) cenazesi, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'ne getirildi. Çelik'in cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Yasin Çelik hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?