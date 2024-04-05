Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Tır Dorsesi Alevlere Teslim Oldu

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tırın dorsesi alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tırın dorsesinden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden tır sürücüsü tırı yol kenarına çekerek dorseyi tırdan ayırarak uzaklaştırdı. Kısa sürede alevler tüm dorseye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL