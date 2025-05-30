KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar - Son Dakika
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KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar

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KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar
30.05.2025 11:29
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KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar
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İzmir'de KYK erkek öğrenci yurdunun kapısının üzerinden atlayarak giren kalabalık grup, öğrencilere saldırdı. Geçlerden biri yangın söndürme tüpüyle yurt binasına girdi. Grup polisin hızlı müdahalesiyle dağılırken 6 kişi tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda saat 00.30'da dehşet yaşandı. İddiaya göre; yurdun dışında oturup torpil patlatan, yurtta kalan öğrencilere laf atan bir grup genç ile öğrenciler arasında laf dalaşı yaşandı. Gürültüler üzerine yurdun bahçesi öğrencilerle doldu.

YANGIN TÜPÜYLE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıdaki grup, yurdun kapısını zorlayarak, kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Gençlerden biri, yangın söndürme tüpü ile yurt binasına girerek öğrencilere saldırı girişiminde bulundu.

POLİS MÜDAHALESİYLE SON BULDU

KYK yurdunda sopalı kavga ihbarını alan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurda geldi. Polisin hızlı müdahalesi sonucu saldırgan grup dağılarak izlerini kaybettirdi. Öğrencilerin büyük panik yaşadığı olayda her hangi bir yaralamanın olmadığı öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Emniyet birimleri, saldırganların kimliklerini tek tek belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden M.M.E. (20), Ö.A. (25), S.T. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.T. (23), B.K. (23), D.H. (25), G.T. (23), Ş.K. (24), ve Ö.E. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Avci:
    bu ne düzensiz ülke ne adalet ne de devlet korkusu kaldı, kamu düzeni gittikçe kötüye gidiyor. 3 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    ne tuhaf olaylar oluyor boyle.. yirmi sene evelde kavga dövüşler oluyordu ama bu şekilde değil.. kyk yurduna baskın yapmakta nedir? bu suç direk devlete karşı işlenen suctur.. çunki kamusal bir alana ap-açık saldırıyorsunuz. 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Göçmenler gelmeden ülke temizdi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar - Son Dakika
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