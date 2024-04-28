Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi ve kızı yaralandı, oğlu baygınlık geçirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

28.04.2024 19:08  Güncelleme: 19:10
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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi N.K. ile kızı E.K. yaralandı, oğlu A.K. ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı - Son Dakika

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