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Lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı

Lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı Değiştirmek istedikleri beton vincinin lastiği bomba gibi patladı, iki işçi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton döken vincin patlak lastiği değiştirilmek istenirken bomba gibi patladı.

18.12.2024 20:08
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Lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı

Değiştirmek istedikleri beton vincinin lastiği bomba gibi patladı, iki işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton döken vincin patlak lastiği değiştirilmek istenirken bomba gibi patladı. Lastiği değiştirmek isteyen iki kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, 10.30 sıralarında Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışmasında beton döken vincin lastiği patladı. Vinç görevlisi patlak lastik için, yol yardım ekibine haber verdi. Lastiği değiştirmek üzere gelen iki kişi, çalışmalarına başladı. Bu sırada patlak lastiği tamir eden iki işçi, hava basmak istedikleri esnada lastik patladı. Lastikten çıkan yüksek basınç sebebiyle, isimleri öğrenilemeyen iki işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sesi ise geniş bir çevreden duyuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lastik bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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