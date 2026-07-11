Lefkoşa'da Bombalı Tehdit Paniği - Son Dakika
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Lefkoşa'da Bombalı Tehdit Paniği

Lefkoşa\'da Bombalı Tehdit Paniği
11.07.2026 22:38
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Güney Kıbrıs'ta bir AVM'ye bombalı tehdit sonucu binalar tahliye edildi, geniş soruşturma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bir alışveriş merkezi (AVM) ve bir binaya yönelik gönderilen bomba tehdidi üzerine söz konusu binalar tahliye edilirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bombalı saldırı tehdidi paniği yaşandı. Polis ekipleri, "Nicosia Mall" adlı bir AVM ile başka bir binaya yönelik gönderilen tehdit mesajı üzerine alarma geçti. Rum basınında yer alan haberlere göre öğle saatlerinde polise iletilen mesajda, binalarda patlayıcı düzenek bulunduğu iddia edildi. Mesajda, adının "David" olduğunu söyleyen bir kişi, "Binada patlayıcı bir düzenek var. Hepinizden nefret ediyorum" dedi.

Mesajda, bir okula yönelik silahlı saldırı gerçekleştirme tehdidinin, çeşitli şiddet içeriklerinin ve kişinin psikolojik durumuna ilişkin ifadelerin de yer aldığı kaydedildi.

Polis ekipleri, söz konusu binalara sevk edildi. Her iki noktada da güvenlik protokolleri devreye alınırken, binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Boşaltılan binalarda arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, önleyici tedbirler kapsamında güvenlik protokollerinin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

Polis, tehdidin kaynağını belirlemek ve mesajı gönderen kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lefkoşa'da Bombalı Tehdit Paniği - Son Dakika

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