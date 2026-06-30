Lice'de Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Lice'de Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu

Lice\'de Kaybolan Vedat Karabulut\'un Cansız Bedeni Bulundu
30.06.2026 13:01
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Sarım Çayı'na düşen Vedat Karabulut'un cesedi, kaybolduğu yerden 1.5 km ileride 17 gün sonra bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayı'na düşen Vedat Karabulut'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 1 buçuk kilometre ileride 17 gün sonra bulundu.

14 Haziranda Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırında bulunan Sarım Çayına düşen 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için Diyarbakır, Bingöl illerinden AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Karabulut'un cansız bedeni Diyarbakır sınırında düştüğü yerden 1 buçuk kilometre ileride Diyarbakır itfaiyesi ve jandarma ekiplerince bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lice'de Kaybolan Vedat Karabulut'un Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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