Limasol'daki Orman Yangınında Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol bölgesinde dün çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Limasol'da dün öğlen saatlerinde çıkan ve halen söndürülemeyen yangında can kaybı arttı. Polisten yapılan açıklamada, Monagri-Alassa köyleri arasındaki yolda tamamen yanan bir aracın içinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, ölü sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AB'den yardım istendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, alevlerle mücadele amacıyla Avrupa Birliği'nin sivil koruma mekanizması aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İspanya'nın bugün 2 uçak göndermesinin beklendiğini ifade etti.

Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını nedeniyle birçok köy tahliye edilirken, en az 100 kilometrekarelik alan küle döndü. Alevlere müdahale sürüyor. - LİMASOL