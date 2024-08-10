Lise Öğrencisi Bulduğu Altın Bilekliği Sahibine Teslim Etti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir lise öğrencisi yolda bulduğu altın bilekliği sahibine verilmek üzere polise teslim etti.

Yolda bulduğu altın bilekliği ailesine anlatan lise 9. sınıf öğrencisi Hamza Hamo, ailesinin yönlendirmesiyle Mardin Artuklu Polis Merkezine gitti. Polis ekipleri değeri yaklaşık 230 bin lira olan altın bilekliğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda altın bilekliğin Merve Akbaş isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Polis merkezine gelen Akbaş, altın bilekliğini bulan lise öğrencisi ile karakolda bir araya geldi. Altın bilekliğini teslim alan Akbaş, Hamza Hamo ve polis ekiplerine teşekkür etti. Akbaş, ayrıca altın bilekliğini bulan Hamza Hamo'ya çeyrek altın hediye etti. - MARDİN