Londra'da Sürücü Yayalara Daldı
Londra'da Sürücü Yayalara Daldı

20.04.2026 03:08
Bir kadın sürücü, Londra’da yayalara çarparak ağır yaralanmalara yol açtı. Olayın nedeni tartışma.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kadın sürücü, aracıyla yayaların arasına daldı. Olay sonucu ağır yaralanan ve sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen bir kadın ağır yaralandı.

Pazar günü sabaha yakın saatlerde Londra'da popüler gece mekanlarının bulunduğu Argyll Sokağı üzerinde bir kadın sürücü, iddialara göre aracını tartıştığı bir kadının üzerine sürdü. Acil durum ekipleri, yerel saatle sabah 04.30'da bir aracın yayalara çarptığı yönünde çağrı aldı. Olay sonucu aracın altında kalan kadın yaşam mücadelesi verirken, orada bulunan bir adam da yaralandı. Aracın önünde yer alan kadının yere savrularak aracın altında sıkıştığını, çevredekilerin ise yardım için koşuşturduğu görüldü. Olay sırasında bir elektrikli scooterı aktif hale getirmeye çalıştığı görülen bir adam da kendini olayın ortasında bularak yan tarafa savruldu. Olay öncesinde görgü tanıklarının olacakları sezerek, "Kadını ezecek" diye haykırdıkları duyuldu.

Olayda yaralanan ve bir sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen 30'lu yaşlardaki kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 50'li yaşlardaki adamın ise hayatının geri kalanını etkileyebilecek düzeyde yaralandığı ifade edildi.

Londra polisi, olay sonrasında 29 yaşındaki araç sürücünün cinayete teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu. Polis yetkilileri, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
