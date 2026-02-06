ABD'nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı - Son Dakika
ABD'nin Los Angeles şehrinde binek araç markete daldı: 3 ölü 6 yaralı

06.02.2026 06:58
ABD'nin Los Angeles şehrinde bir binek aracın bisiklet ile çarpışmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bir markete dalması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde seyreden bir binek aracın bisikletle çarpıştıktan sonra markete dalması sonucu en az 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre; şehrin Westwood semtinde seyreden bir binek aracın sürücüsü, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki bir bisiklet ile çarpıştı. Yerel saat ile 12: 11 sıralarında gerçekleşen kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, "99 Ranch" isimli marketin fırın bölümüne daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bazıları aracın altında kalan 3 kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 2'si ağır 4 yaralının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü ve bisiklet sürücüsünün ise sağlık kontrolü için hastaneye götürülme talebini kabul etmediği bildirildi.

"Kalbim kazadan etkilenen herkesle birlikte"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kaza ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Kalbim, kurbanlar, aileleri ve Westwood'daki 99 Ranch Market'te meydana gelen ölümcül kazadan etkilenen herkesle birlikte" açıklamasında bulundu. Kazanın California Üniversitesi Los Angeles Kampüsü yakınlarında meydana geldiğini hatırlatan Bass, ölen veya yaralananların hiçbirinin üniversite öğrencisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
