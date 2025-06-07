Los Angeles'ta ICE Operasyonuna Protesto

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu tepki çekti. ICE ve çevik kuvvet polisi operasyona tepki gösteren protestoculara gazla müdahale etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Los Angeles kentinin dört bir yanındaki iş yerlerinde bulunan göçmenlere yönelik gözaltı operasyonu düzenledi. ABD medyası, operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı. Göçmenlere yönelik operasyon, sokakları da karıştırdı. Operasyona tepki gösteren protestocular, federal mahkeme binasının ve gözaltı merkezinin dışında toplandı. Sokaklarda bazı protestocular memurlara beton parçaları fırlattı, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ICE tarafından gerçekleştirilen göçmen operasyonunu kınayarak bunların "halka terör saçtığını ve şehirdeki temel güvenlik ilkelerini bozduğunu" ifade etti.

Ocak ayında göreve geldikten sonra göçmen politikasını hızlandırmak için adımlar atan Trump, rekor sayıda "belgesiz yasa dışı göçmeni" gözaltına alıp sınır dışı etme sözü vermişti. - LOS ANGELES