Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü

11.06.2026 17:48
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İsrail'in 2 Mart'tan beri sürdürdüğü saldırılarda Lübnan'da ölü sayısı 3.711'e yükseldi.

İsrail ordusunun 2 Mart'a başlattığı saldırılardan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696'ya yükseldi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını giderek yoğunlaştırıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e yükseldiği aktarıldı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde bir hastanenin yakınında bulunan konutu vurduğunu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u hastane personeli olmak üzere 17 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıların acil servis ve hasta odalarında da hasara yol açtığı belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.711 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Çetin Burcu Çetin:
    hastaneleri de vurmuşlar tabii ki saldırılar artıyo diyorlar ateşkes var da saldırılar artıyo işte böyle sorunlar oluyo devleti niye sormuyonuz diye merak ediyom ben 0 0 Yanıtla
  • Aysun Öz Aysun Öz:
    ateşkese rağmen saldırılar devam ediyo bu nasıl bi durum ya şimdi mi olacak bu olay niye bu kadar geç anlaşılıyo herkese yanlış bilgi mi verildi açıkçası bunu anlamakta zorluk çekiyorum 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    bu sayılar çok ciddi yani bu kadar insan ölüyo da herkes sessiz kalıyo bunu ekonomik olarak hesapladığında ne kaybediyoruz diye merak ettim bi 0 0 Yanıtla
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