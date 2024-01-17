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Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi

Bursa'nda ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin ardından Akman'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi
17.01.2024 - 17:44,
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Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi

BURSA - Bursa'nda ünlü şarkıcı Esra Akman'ın 10. kattan düşerek hayatını kaybeden kardeşi Özlem Akman toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi Özlem Akman dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Akman'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Özlem Akman'ın cenazesi öğle saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Ardından 15 Temmuz Şehitler camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA
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Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi - Son Dakika


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