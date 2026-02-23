Lüleburgaz\'da Atık Dökenlere 155 Bin TL Ceza

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan denetimlerde çevreye atık döktüğü tespit edilen kişi ve firmalara toplam 155 bin TL idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Babaeski ilçesinden gelerek kentte kaçak beton dökümü yapan kişilere 75 bin TL, yol kenarına hafriyat atığı bırakan bir firmaya 40 bin TL, Umurca Köprüsü mevkiine tekstil atığı atan bir firmaya ise 40 bin TL ceza kesildi. Zabıta ekiplerinin kent genelinde güvenlik kameraları ve sahadaki personelle denetimlerini kesintisiz sürdürdüğü bildirildi. - KIRKLARELİ