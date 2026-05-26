Lüleburgaz'da Bayram Denetimi Artırıldı

26.05.2026 21:11
Kurban Bayramı nedeniyle Lüleburgaz'da motosiklet denetimleri arttı, sürücüler uyarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içindeki motosiklet denetimleri artırıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet ve evrak kontrolleri yapıldı. Özellikle yoğun cadde, kavşak ve ana güzergahlarda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri sürücülere yaptığı uyarıda, "Bayram sevince dönüşsün, acıya değil. Lütfen kasksız trafiğe çıkmayın ve trafik kurallarına uyun" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde kask kullanmayan ve eksik evrakla trafiğe çıkan sürücüler hakkında işlem yapılırken, uygulamaların gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

