Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyünde bir evde çıkan çatı yangını köy halkını korkuttu.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyünde 22.00 sularında 2 katlı evin çatısında başlayan yangını fark eden ev sakinleri 112 ekiplerine haber verdi. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği çatı yangını, soğutma çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 3 saatlik çabanın sonucunda tamamen kontrol altına alındı.
Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi. Ölen veya yaralanan olmaması sevindirirken, çatıdaki güneş enerji paneli de kullanılamaz hale geldi.
Bacadan başlayan yangının ziftli kağıtların tutuşması sebebiyle olduğu tahmin ediliyor. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüleburgaz'da çıkan çatı yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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