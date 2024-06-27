Lüleburgaz\'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyü yakınlarında çıkan yangında, buğday ekili 8 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tozaklı köyü sınırında bulunan buğday tarlasında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz ve Pınarhisar belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak, köye ve ormanlık alan sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda 8 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ