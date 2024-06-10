Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı motosikletli kuryeyi bıçaklayan sözleşmeli er tutuklandı.
Lüleburgaz Yıldırım Mahallesi Değirmen Caddesi'nde motosikletli kurye olarak çalışan Feyyaz F. ile sözleşmeli er Çağrı K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın devamında Çağrı K, Feyyaz F.'yi karın bölgesinden bıçakladı ve aynı olayda Bekir K.'yi de sırtından yaraladı.
Sözleşmeli er tutuklandı
Yaralı vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Çağrı K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'de motosikletli kurye tartışması: Sözleşmeli er tutuklandı - Son Dakika
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