Lunaparkta yaşanan korku dolu anlar kaza değil, müşterinin hatasıyla gerçekleşti - Son Dakika
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Lunaparkta yaşanan korku dolu anlar kaza değil, müşterinin hatasıyla gerçekleşti

Van'ın Edremit ilçesindeki bir lunaparkta adrenalin salıncağına binen genç, emniyet zincirini açarak kendini sarkıtması sonucu korku dolu anlar yaşandı. İşletme sahibi, olayın kaza değil müşterinin hatası olduğunu belirtti.

24.06.2024 18:26
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Van'ın Edremit ilçesindeki lunapark işletmecisi Mehmet Yılmaz, korku dolu anlara sebep olan olayın kaza kaynaklı olmadığını belirterek, müşterinin emniyet zincirini açarak kendini sarkıtmasından kaynaklandığını söyledi.

21 Haziran akşamı Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen ve emniyet kemerini bağlamayan genç, salıncak hareket edince dengesini kaybederek önündeki koltuğa tutunmuştu. Korku dolu anların yaşandığı olayda bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarılmıştı.

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Mehmet Yılmaz, "İşletmemizde iki gün önce yaşanan olay makineden kaynaklı gibi basına yansımış, oysaki görüntüde görüldüğü gibi tamamen müşteriden kaynaklanmıştır. Vatandaş dönerken öndeki emniyet zincirini açıyor ve bu esnada kendini sarkıtıyor. Tabii burada görevlilerimizce panik yapılmadan makine durdurulmuş ve şahıs elemanlar tarafından platforma indirilmiştir. Bu olay sosyal medyaya kaza olmuş gibi yansıtılmış ve bu da manen bizi etkilemiştir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Edremit, Van, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lunaparkta yaşanan korku dolu anlar kaza değil, müşterinin hatasıyla gerçekleşti - Son Dakika

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